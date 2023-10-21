رئيس جامعة القاهرة: الفرع الدولي في الشيخ زايد يضم 3 كليات جديدة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن فرع الجامعة الدولي يضم 3 كليات جديدة وهي «علوم الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، والذكاء الاصطناعي والروبوت»، لافتا إلى أن الفرع يعد من أهم المشروعات الكُبرى التي حرصت الجامعة في سباق مع الزمن على سرعة الانتهاء منها على الوجه الأكمل.

جامعة القاهرة الفرع الدولي يضم 18 برنامجًا دراسيًا

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفرع الدولي يضم أيضا 18 برنامجًا دراسيًا، كما أن الدراسة مُتاحة لكل من الطلاب المصريين والأجانب، مؤكدًا أن جامعة القاهرة الدولية تهدف إلى خلق كيان أكاديمي عالمي جديد يسهم في الانتقال بالتعليم الجامعي نحو العالمية، وكذلك منح شهادات ودرجات علمية مشتركة من خلال اعتماده على برامج علمية وأكاديمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، قائمة على التوأمة والشراكة مع جامعات مرموقة دوليًا ضمن أفضل الجامعات عالميًا.

أبرز البرامج الدراسية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز البرامج الدراسية التي يضمها الفرع الدولي لجامعة القاهرة.

- برامج الفيزياء المتقدمة والنووية.

-برامج علوم الفضاء.

- برامج علوم الأرض.

-برامج العلوم البيولوجية.

- برامج العلوم الهندسية.

- برامج العلوم السياسية والاقتصاد.

- برامج العلوم المالية والإدارية.

- برامج العلوم الإنسانية.

- برامج علوم النانو تكنولوجي.

- برامج الرياضة.

- برامج الذكاء الاصطناعي .