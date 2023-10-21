برلماني: موقف مصر من القضية الفلسطينية صلب وثابت.. والتهجير مرفوض

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «ten» أن هناك موقف صلب وواضح للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وأن مصر تبذل قصارى جهدها للوصول لحل سريع ونهائي لمعاناة الشعب الفلسطيني مع مراعاة بقاء الشعب الفلسطيني داخل ارضه وعدم التقليل من حقوقه.

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الموقف المصري صلب تجاه القضية الفلسطينية، والدولة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى حل سريع ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويضمن بقاءه على أرضه.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال لقاء مع برنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة TEN، أنّ الدولة الفلسطينية قدّمت آلاف الشهداء دفاعا عن قضيتها التاريخية، لافتا إلى أنّ فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه حتى ولو بشكل مؤقت، من شأنها تدمير القضية الفلسطينية.

وتابع أنّ فكرة التهجير مرفوضة، ولن يقبل بها الفلسطينيون مهما تعرضوا لضغوط داخلية أو خارجية، مؤكدا أنّ موقف مصر محسوم ونهائي في هذه المسألة، وهو رفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف.

ولفت إلى أنّ إسرائيل ترتكب مجازر في حق الشعب الفلسطيني، وتتلقى دعما عالميا على مستوى القادة والسياسيين، ما يمنحها الشجاعة لتنفيذ عمليات عنف أكبر تجاه أهالي غزة دون قلق من العقوبات الدولية أو خسارة الرأي العام العالمي.