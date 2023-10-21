انطلاق دورة أساسيات لغة الإشارة لـ150 موظفا بوحدات ذوي الهمم في الشرقية

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها لجنة شؤون ذوي الهمم بديوان عام المحافظة، وذلك لتدريب 150 موظفا من مسؤولي وحدات ذوي الهمم بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات، ومسؤولي وحدات حماية حقوق الطفل على أساسيات لغة الإشارة، لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع وذوي الهمم.

ال‏اهتمام بحقوق ذوي الهمم

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتمام خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياه مشيراً إلى أن ‏إهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الهمم يعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضاري للدول، لذلك حرصت محافظة الشرقية على تنظيم ثانى الدورات التدريبية لتنمية مهارات الموظفين في التعامل مع ذوي الهمم ومستخدمي لغة الإشارة.

حصول كل متدرب على شهادة معتمدة

ومن جانبه، أوضح أحمد الغندور رئيس لجنة ذوي الهمم بالديوان العام، أن الدورة التدريبية يجرى تنظيمها على مدار ستة أيام من يوم 21 أكتوبر حتى الخميس 26 من الشهر نفسه، وذلك بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، ويحاضر في الدورة الدكتور محمد نيازي مدرس لغة الإشارة بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، والدكتورة سلوى عبد الفتاح أخصائي لغة الإشارة بكلية التربية النوعية، ومحمد أحمد عاشور مدرس لغة الإشارة بمدرسة الامل للصم بإدارة ديرب نجم التعليمية، وفي نهاية الدورة التدريبية يحصل كل متدرب على شهادة معتمدة في لغة الإشارة.