إيمان كريم: إتاحة مراكز شباب للانتخابات لتسهيل مشاركة ذوي الهمم

وجَّهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، التحية والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على التعاون الدائم مع المجلس في توعية الأشخاص ذوي الهمم في حقهم ومشاركته المجلس في هذه الحملة، وذلك خلال تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للاشخاص ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024.

إتاحة مراكز شباب على مستوى الجمهورية للانتخابات

جاء ذلك من خلال إتاحة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم التوعية اللازمة للأشخاص ذوي الهمم وتعريفهم بحقوقهم والإجراءات التي تتم بها العملية الانتخابية وتوعيتهم بقيمة صوتهم الانتخابي وكيف يقومون بالإدلاء به.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية وضرورة المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام، وكذلك حث الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة دورهم الذي كفله لهم الدستور والقانون بأحقيتهم في رسم السياسات العامة التي تخصهم من خلال المشاركة في كل النواحي الحياتية خاصة السياسية منها.

مهمة المجلس القومي في الانتخابات لذوي الهمم

وأضافت أن الحملة تهدف إلى حث الأشخاص ذوي الهمم وذويهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأن يمارسوا حقوقهم في هذا الشأن، وأن المجلس ينقل للجهات المعنية كل إعاقة ما تحتاجه للتسهيل عليهم.