أشرف صبحي: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بأبناء الوطن من ذوي الهمم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة في الإنتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، في إطار الحملة القومية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك مساء اليوم، بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

تمكين ذوى الهمم

وقال وزير الشباب والرياضة: «إن الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بأبناء الوطن من ذوي الهمم وتحرص على تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة والمشروعات والفعاليات، مما يساعدهم على الاندماج في الحياة المجتمعية واستثمار طاقتهم وقدراتهم الإبداعية».

مباشرة الحقوق السياسية

أشار «صبحي» إلى أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها، وعلى رأسها توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على كيفية المشاركة في العملية الإنتخابية وإجراءاتها، وهو حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

ومن جانبها، نوهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة أن وزارة الشباب والرياضة تلعب دوراً كبيراً مع المجلس في استهداف عدد كبير من النشء والشباب ذوي الهمم، حيث نظمت خلال الفترات السابقة الندوات التثقيفية والتعريفية المختلفة التي دشنتها الوزارة للارتقاء بالنشء والشباب المصري من قادرون باختلاف، والتي أتت ثمارها بشكل ملحوظ.

ومن جهته، قال المستشار علاء قنديل، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدولة المصرية والهيئة الوطنية بالانتخابات تسعى بكل الطرق لمساعدة المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، للوصول للأشخاص ذوي الهمم وأهلهم، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص علي تسهيل المهام لدي ذوي الهمم للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي القادم بشكل سهل دون أي صعوبات أو عقبات.

ومن جانبه، أكد المستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفَّرت كل السبل لجميع ذوي الهمم لتسهيل الانتخابات عليهم، ومنهم فاقدو البصر بتوفير ورق برايل للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وتوفير لجان خاصة لهم.