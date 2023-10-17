إطلاق مبادرة لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء مبادرة وحدة تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، وعدد من شركات ومصانع القطاع الخاص، وذلك ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين محافظة المنوفية ووزارة الاتصالات لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بالمحافظة.

محافظ المنوفية: تقديم أشكال الدعم لذوي الإعاقة

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة لتقديم كل أشكال الدعم والرعاية للأشخاص من ذوي الإعاقات، وذلك لضمان إدماجهم في سوق العمل كونهم شريكا أساسيا في المجتمع، وتحقيقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، إيماناً بدورهم الفعال في شتى مناحى الحياة ، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع للعمل على تقديم أفضل الخدمات لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

أهداف مبادرة تدريب وتشغيل ذوي الإعاقة

وتهدف مبادرة وحدة تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعريف بالخدمات المقدمة لهم من وزارة التضامن الإجتماعي، ودمجهم في سوق العمل وتدريبهم على كيفية التسجيل على المنصة من قبل ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر وجمعية صناع الحياة للتواصل من خلال المتطوعين لديهم بالأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات لهم.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أنه تم تدريب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين بمديرية التضامن الإجتماعى على كيفية التسجيل على المنصة، إضافة إلى إرسال نموذج استمارة التدريب والتشغيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الإدارات الاجتماعية ووحداتها ومكاتب التأهيل كشرط أساسي للتسجيل على الشبكة القومية لخدمات الاشخاص ذوي الإعاقة (التأهيل) وذلك كإجراء استباقي لحصول أي شخص من ذوي الإعاقة على اي خدمة مطلوبة.