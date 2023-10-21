أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: قمة القاهرة للسلام جاءت في توقيت مهم

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الهدف من قمة القاهرة للسلام جاء في المقام الأول وقف الحرب في فلسطين والدعوة إلى السلام، مشيراً إلى التوقيت المناسب لانعقادها بعد التطورات الخطيرة التي شهدتها فلسطين والعدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

أهمية قمة القاهرة للسلام

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشاركة الواسعة الدولية والإقليمية في القمة تهدف إلى التوصل إلى حلول سلمية لأن قمة القاهرة للسلام، جاءت لتعيد إحياء القضية الفلسيطينية والتوصل إلى حل لإنهاء هذا الاحتلال وعودة الأراضي الفلسطينية لأهلها، لافتاً إلى أن مخرجات هذه القمة من المتوقع أن تكون عن آليات وقف الحرب وآفاق عملية السلام وطرح فكرة حل الدولتين، لوقف حالة الإحباط التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ومنع تصعيد الأمور.

مساندة مصر للقضية الفلسطينية

وأكد «الرقب»، أن مصر لها دور رائد وثابت في دعم هذه القضية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر وتحديداً بعدما أدانت مصر الإحتلال الإسرائيلي وحكومته المتطرفة، بالإضافة إلى حديث مصر عن إزاحة الفلسطينين من قطاع غزة إلى سيناء بأنه أمر مرفوض تماماً، وطرح الرئيس السيسي أنه في حال نقل الفلسطينين إلى أماكن آمنة فيمكن الانتقال إلى صحراء النقب أو أي مكان داخل الأرض الفلسطينية لأن خروج أهل غرة إلى سيناء يعني حل القضية الفلسطينية.