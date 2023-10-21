تزامنا مع قمة القاهرة للسلام.. 42 حزبا سياسيا للرئيس السيسي: «مصر كلها معاك»

وجّه تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، رسالة دعم إلى الرئيس السيسي، تزامنا مع انعقاد قمة القاهرة للسلام اليوم، في العاصمة الإدارية الجديدة، التي دعا إليها الرئيس، لإنقاذ شعب غزة وإقرار سلام شامل وحل القضية الفلسطينية.

دعم كامل للرئيس

وأكد تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا بكامل أعضائه، في بيان، مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجرءات لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.

وشدد البيان، على فشل مجلس الأمن على مدار 75 عاما في تحقيق السلم والسلام الدولي لفلسطين بسكوته عن إهدار حقوق الإنسان وتدمير البنية التحتية والمساكن وإزهاق أرواح المدنيين والأطفال وتمزيق أجسادهم وقطع المعونات عن أهالينا وإخواتنا الفلسطينيين في غزة ومحاوله تهجيرهم وإبعادهم عن ممتلكلتهم بالقوة الغاشمة غير المبررة وغير المتكافئة التي أدمت قلوب البشرية.

الحياة حق للجميع

وأوضح البيان أن الحياة حق للجميع وهبها الله لنا فلا يجوز إهدارها بالآلة العسكرية المتشوقة للدماء بمخالفة حقوق الإنسان والأديان السماوية.

ودعا التحالف أن يكون هناك موقف موحد من زعماء الدول في قمة القاهرة للسلام اليوم بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، وأن يتحقق الأمن والأمان والسلم والسلام للدولتين وأن يكون ثمن ماحدث وثمن الأرواح التي زهقت هو حياة للمستقبل.

وأكد التحالف في رسالة إلى الرئيس السيسي: «أنت مش لوحدك، مصر معاك و105 ملايين مصري يدعموك».