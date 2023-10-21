أحزاب شمال سيناء تثمن موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية

ثمنت الأحزاب السياسية بمحافظة شمال سيناء، جميع قرارات ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها الحفاظ على مقدرات وسلامة الوطن وعدم المساس بأراضيه، وكذلك جهوده في عقد قمة القاهرة للسلام.

رحمي: الرئيس يعي كل كبيرة وصغيرة في المنطقة

وقال المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن قرارات الرئيس تدل على الحنكة السياسية الكبيرة والوعي، ومعرفة كل كبيرة وصغيرة تدور في المنطقة.

وأضاف «رحمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تفويض الحزب للرئيس جاء بعد دراسة الأوضاع الموجودة على الأرض، عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصريحات الإسرائيلية بشان تهجير الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض سياسيا وشعبيا.

جاسر: حزب مستقبل وطن فوّض الرئيس

بدوره أكد يسري جاسر أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، لـ«الوطن»، أن الحزب فوض الرئيس السيسي في قرار الدفاع عن الفلسطينيين، وأيضا في عدم المساس بأراضي سيناء، موضحا أن رؤية الرئيس أثبت صحتها قبل بداية الاعتداء على غزة، حينما أعلن الرئيس مسبقا أن الحفاظ على الأرض كان مقابله دماء طاهرة سالت على تلك الأرض، سواء في الحروب السابقة أو في الحرب على الإرهاب.