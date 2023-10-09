تفاصيل لقاءات حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مع الأحزاب السياسية 

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، أمس الأحد، ممثلي عددًا من الكيانات السياسية والحزبية وهي: وحزب حماة الوطن، وحزب مستقبل وطن، وحزب التجمع، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكان في استقبال ممثلي الكيانات والأحزاب السياسية، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي رحب بالجميع مع تأكّيد ضرورة التشاركية الحزبية بين الجميع في كل المحافظات بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن.

وتناولت اللقاءات عددًا من نقاط الحديث الهامة فضلًا عن عرض المقترحات والرؤى من ممثلي الجهات والكيانات السياسية والحزبية والتي من بينها:

- تأكّيد أنَّ الحملة تفتح أبوابها لكل أبناء الوطن، وسيعتمد تشكيلها على كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة.

- أن الحملة ستعمل بشكل غير نمطي وتقوم على المشاركة الجماعية لكل أطياف المجتمع المصري لاستعادة اصطفاف 30 يونيو.

- العمل الحزبي والسياسي من أدواره توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية الفعّالة وخاصة فئة الشباب، لتشهد العملية الانتخابية حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية.

- الحملة ستستمر في استقبال العديد من اللقاءات مع كل قطاعات المجتمع المصري للاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم كما ستقوم بجولات ميدانية بالمحافظات المختلفة.