ملك البحرين يثمّن جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية.. ويرفض تهجير الأشقاء من أرضهم

طالب ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بالكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف، مؤكدا رفضه القاطع لتهجير شعب غزة الشقيق من أرضه وأرض أجداده.

وأضاف خليفة، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدراية الجديدة، والمُذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قرار الحرب والسلم يُبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد، أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي.

وأكد ملك البحرين، تأييده للدور المحوري لمصر الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإسهاماتها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي، وثقتنا في خروج القمة بنتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز تطلعاتنا المشتركة نحو تكريس واستدامة الأمن والسلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة.