عودة شاحنات المساعدات الإنسانية من قطاع غزة بعد تفريغ حمولتها

عادت شاحنات المساعدات إلى الأراضي المصرية، عقب تفريغ حمولتها في غزة، بعد فتح معبر رفح في العاشرة من صباح اليوم، لإدخال المعونات المختلفة إلى القطاع.

عودة الشاحنات من قطاع غزة

وقالت دينا مصطفى، من سيدات «المجتمع المدني» بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن الشاحنة الأولى من السيارات المحملة بالأدوية دخلت إلى الجانب الفلسطيني صباح اليوم، وعادت بعد تفريغ حمولتها بالكامل في قطاع غزة، وتسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية.

20 شاحنة دخلت قطاع غزة اليوم

الجدير بالذكر أن 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية دخلت إلى قطاع غزة، اليوم، عبر معبر رفح، في تمام الساعة العاشرة، لإيصال تلك المساعدات للشعب الفلسطيني.