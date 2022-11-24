اقتراب انتهاء مشروع الطريق المحوري «بوابة الشيخ زويد – معبر رفح البري»

اقتربت شركات المقاولات من إنهاء إنشاء مشروع طريق «الشيخ زويد رفح المحوري الجديد»، الذي جرى البدء فيه منذ قرابة 6 أشهر، بداية من بوابة الشيخ زويد من الناحية الغربية الجنوبية.

أبو شعيرة: الطريق الجديد يختصر المسافة من بوابة الشيخ زويد إلى معبر رفح

من جهته، قال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطريق سوف يبدأ من منطقة أبو فرج، متخذا طريق أبو عيطة جنوب المدينة، وبعدها إلى المنطقة الواقعة بين العكور والوحشي، موضحا أنه يختصر المسافة من بوابة الشيخ زويد إلى معبر رفح، لتكون قرابة ربع ساعة بدلا من ساعتين على الطريق القديم.

وأشار «أبو شعيرة» إلى أن هناك فرعين للطريق الجديد، أحدهما لجنوب رفح، والآخر سوف يتجه ناحية مدينة رفح الجديدة.

توسعة الطرق القديمة

في السياق ذاته، قال سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، إن جهاز التعمير في سيناء ينفذ طرق محمورية مهمة في الشيخ زويد، من ناحية جنوب المدينة، بالإضافة الى توسعة وترميم الطرق القديمة، وهي «أبوطويلة - الكوثر، والشيخ زويد»، مؤكدا أن المدينة تشهد طفرة عمرانية كبيرة وحديثة من الطرق، علاوة على توسعة وإعادة أنشاء طريق «الجورة - الميدان»، بطول 10 كيلو مترات.

وشدد «عرادة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على أن جميع الطرق التي تتم لخدمة التنمية ومناطق المشروعات التنموية والسكنية والزراعية التي يجرى إنشاءها جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح.

طرق جديدة مهمة بين المدن لاختصار الوقت

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد صرح في حديث سابق له، أن سيناء حصلت على عدة طرق محورية مهمة جنوب المدن، سواء بطريق العريش بئر العبد، أو محور العريش طريق المطار، وكذا محور الوادي الأخضر إلى منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد، والطريق الأخير الذي يربط جنوب المدينة وصولا إلى معبر رفح.

وشدد «شوشة» على أن هذه الطرق المهمة سوف تختصر المسافة إلى ربع الوقت، علاوة على أنها بحارات متعددة، وبها تقنيات حديثة من حيث الإضاءة والمنحنيات والوصلات الفرعية، وهو التخطيط الجديد الذي تقوم به القيادة السياسية على مستوى الجمهورية لتواكب المرحلة المقبلة من الكثافة السكانية والمشروعات التنموية الجديدة.