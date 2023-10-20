خروج المئات في مسيرات مؤيدة للرئيس السيسي وفلسطين بمحافظة شمال سيناء

خرج المئات من أهالي محافظة شمال سيناء، في مسيرات ووقفات مؤيدة لرئيس الجمهورية بميدان الساعة بوسط مدينة العريش، وقال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إن العشرات من كوادر وأعضاء الحزب، شاركوا في التظاهرة والوقفة التضامنية مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ودعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

الأحزاب جميعها على قلب رجل واحد

أكد يسري جاسر أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن اليوم كان ملحمة وتلاحم بين جميع أطياف الشعب، لا فرق بين عائلات أو أحزاب، الجميع على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، ورؤيتها في تطورات القضية الفلسطينية

شيوخ القبائل يشاركون في التظاهرة التضامنية

وشارك شيوخ وأبناء القبائل القادمين من رفح والشيخ زويد ووسط سيناء وبئر العبد، وبعض أحياء مدينة العريش، فضلا عن نواب مجلسي النواب والشيوخ من محافظة شمال سيناء، الذي أناب عنهم النائب رحمي بكير في كلمته، التي جاء فيها أن الدم المصري والدم الفلسطيني على حد سواء، ولا فرق بين شعوب العالم العربي أجمع، وستبقى مصر بقيادتها الحكيمة، وجيشها العظيم هي الدافع الأول عن قضية الأمة.

ومن الجدير بالذكر، أن نشطاء من شباب التحالفات نظموا تظاهرة مؤيدة على معبر رفح بعد صلاة الجمعة، وصلوا صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة وفلسطين.