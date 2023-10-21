رسائل الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام: ندين استهداف المدنيين.. ولن نسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين

رسائل مهمة، في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام والتي انطلقت منذ قليل، بمشاركات دولية واسعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمن أبرزها تأكيد الرئيس على أن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود حثيثة ومضنية ليل نهار لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى الفلسطينيين المحاصرين في غزة.

رسائل الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام

- مصر تدين بأوضح العبارات استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين المسالمين.

- مصر تعبر عن صدمتها العميقة لوقوف العالم مكتوف الأيدي بينما تتكشف الأزمة الإنسانية الكارثية.

- 2 مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون للعقاب الجماعي.

- الأحداث في غزة تجبرنا على تكرار الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

- مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود حثيثة ومضنية ليل نهار لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى الفلسطينيين المحاصرين في غزة.

- مصر لم تغلق معبر رفح في أي لحظة غير أن القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني أعاق عمليته.

- تم الإتفاق مع الرئيس الأمريكي على تشغيل معبر رفح بشكل مستدام تحت إشراف وتنسيق مع الأمم المتحدة والأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.

- يجب ألا يتغاضى العالم أبدا عن استخدام المعاناة الإنسانية لإجبار الناس على التشرد.

- مصر أكدت وتكرر رفضها القاطع للتشريد القسري للفلسطينيين ونقلهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

- تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء يحطم حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

- تصفية القضية الفلسطينية بدون حل عادل هو خارج نطاق الإمكان.

- مصر دفعت ثمنا باهظا لكي يسود السلام في المنطقة.

- مصر وقفت شامخة تقود منطقتها نحو التعايش السلمي القائم على العدالة.

- الحل للقضية الفلسطينية ليس التشرد، وليس بنقل الشعب بأكمله قسرا إلى مناطق أخرى؛ الحل الوحيد هو العدل، مع حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير.