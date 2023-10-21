عضو «التحالف الوطني»: أرسلنا لـ غزة أطقم طبية.. وجار تجهيز قافلة أخرى

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنه جرى صباح اليوم دخول 20 شاحنة محملة بالأدوات الطبية والعلاجية المختلفة نظرا لأهميتها واحتياج أهالي غزة القصوى لها.

دخول عدد من سيارات الإسعاف والطواقم الطبية المصرية

وأكد نائب رئيس جمعية الأورمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القوافل التي دخلت إلى قطاع غزة اليوم تمت بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني والتنموي.

كما لفت إلى دخول عدد من سيارات الإسعاف والطواقم الطبية المصرية على أعلى مستوى، نظرا للوضع الصعب الذي وصلت له حالة القطاع الطبي في غزة نتيجة الاعتداءات الغاشمة المستمرة.

108 شاحنات تصطف أمام معبر رفح

وأشار إلى أنه جار العمل في الوقت الحالي على تجهيز قافلة أخرى حتى تعبر إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن كمرحلة ثانية من المساعدات، مؤكدا أن هناك 108 شاحنات تصطف أمام معبر رفح محملة بكافة أنواع المساعدات من غذاء إلى ماء إلى ملابس وبطاطين وكافة مقومات الحياة، إلى جانب الأطنان الموجودة في مطار العريش مُرسلة من دول أخرى، كلها تنتظر التصريح بالعبور للأهالي في فلسطين، الذين أصبحوا في حاجة قصوى لها.