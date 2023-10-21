«المهندسين»: يجب على النقابات التكاتف لتقديم وسائل الدعم لفلسطين

اعتذر طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن حضور اجتماع النقابات المهنية اليوم الذي دعت إليه نقابة الصحفيين، بسبب ظروفه الصحية، وأعرب عن شكره لنقابة الصحفيين وخالد البلشي نقيب الصحفيين، على استضافة هذا الاجتماع، وكل الخطوات التي قدمتها النقابة من أجل التعبير عن التضامن مع الأشقاء في فلسطين.

مذابح قوات الاحتلال الإسرائيلي

وقال النبراوي، في كلمته خلال اجتماع النقابات المهنية اليوم لتنسيق جهود دعم الشعب الفلسطيني، الذي دعت إليه نقابة الصحفيين، «إنني إذ تغمرني مشاعر الحزن العميق على ما يتعرض له أشقاؤنا الفلسطينيون من مذابح ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي بلغت حد قصف المستشفيات والكنائس، وسقوط آلاف الشهداء من الجرحى والأطفال والنساء والعجزة، فإنني أحيي نضال وصمود الشعب الفلسطيني في وجه هذا المحتل الغاصب».

وسائل الدعم والمساندة

وأكد نقيب المهندسين على ضرورة تكاتفنا كنقابات مصرية وطنية في لتقديم كل وسائل الدعم والمساندة، خصوصا مع إجراءات الحصار والتجويع والتشريد التي تفرضها قوات الاحتلال، في انتهاك صريح لكل القيم الإنسانية، والمواثيق الدولية.

ومن هذا المنطلق اقترح العمل سويا وفورا على التالي:-

-إطلاق حملة تبرع بالدم بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية.

- تعاون النقابات المهنية في تجهيز وإرسال قافلة معونات إلى فلسطين تضم كل الاحتياجات الطبية والغذائية لشعبنا الشقيق.

- أدعو لتنظيم مظاهرة موحدة لكل المهنيين في كل المحافظات المصرية، بالتنسيق بين النقابات المهنية المختلفة، ويشرفنا كنقابة المهندسين استقبال هذه الوقفة في 30 شارع رمسيس.

- تفعيل التعاون بين لجنة فلسطين بنقابة المهندسين مع نظيراتها في النقابات المهنية.

وختامًا، إننا هاهنا لْنؤكدْ معا دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني، وأن فلسطين هي قضيتنا الأولى، وعلى يقين أن التوفيق سيكون حليفنا في التنسيق سويًا لهذه المهمة الواجبة والجليلة.