نقيب المهندسين: شروط القيد تستهدف القضاء على البطالة

التقى طارق النبراوي نقيب المهندسين، برئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، اليوم، بمقر الهيئة، وذلك بحضور الدكتور تامر الكوراني رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، ومقرر لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، وذلك في إطار التعاون وتنسيق الجهود بخصوص ملف جودة التعليم الهندسي بين النقابة والهيئة.

وشهد اللقاء مناقشة آليات تنفيد قرارات النقابة العامة للمهندسين فيما يخص تطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية والضوابط التي وضعتها النقابة لقيد خريجي تلك المعاهد.

ضمان جود التعليم الهندسي

ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي، أن قرارات نقابة المهندسين بخصوص شروط القيد لضمان جودة التعليم الهندسي، وتستهدف القضاء على صفوف البطالة، فضلًا عن كونه هدف قومي لتخريج مهندسين قادرين على المنافسة في سوق العمل وتحقيق تطلعات الدولة المصرية في مواكبة التطور العصري، وتنفيذ خطط مصر التنموية.

واتفق الطرفان على أن هيئة ضمان الجودة على استعداد لتقديم كل أوجه المعاونة لكل المعاهد الهندسية حتى تتمكن من الحصول على شهادة الجودة، إذ أبدى الدكتور علاء عشماوي، استعداد الهيئة لتقديم الدعم لجميع مؤسسات التعليم للحصول على شهادة الجودة والاعتماد طالما توافرت النية والرغبة لدى المؤسسة التعليمية.

وأكد عشماوي، قدرة الهيئة الكاملة على تنفيذ وإنجاز كافة المراحل والإجراءات الخاصة بالجودة وفقا للضوابط والجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بالتنسيق المشترك بين الهيئة والنقابة، وصولًا إلى تنفيذ معايير الجودة على كل المعاهد الهندسية، كاشفًا عن تقدم عددٍ ليس بالقليل من تلك المعاهد بطلبات للهيئة للحصول على شهادة الجودة.

وأشار إلى أن الهيئة باعتبارها تابعة لمجلس الوزراء تحرص على أن تتم كافة الإجراءات بشكل شفاف ونزيه ويراعي صالح المهنة، مشددًا على أن الهيئة ستخاطب كافة المعاهد الهندسية لإخطارها وإحاطتها بالإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

واتفق الحضور على أن استمرار التنسيق الكامل بين النقابة والهيئة يصب في صالح مؤسسات التعليم الهندسي.

تطبيق الجودة الفعلية

كما شدد على أن الهيئة تسعى لتطبيق الجودة الفعلية وليس مجرد عملية استيفاء «تستيف» الأوراق كما يُشاع، إذ تحرص الهيئة في الوقت الراهن على متابعة ومراقبة المعاهد والمؤسسات حتى من حصل منها على الاعتماد؛ للتأكيد على استمرارية تطبيق قواعد الجودة بعمل زيارات دورية و متابعة فعلية.

وتابع أن أهداف نقابة المهندسين تتوافق مع أهداف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التي تسعى لرسم خريطة التعليم في مصر بجميع مستوياته، ووضع الأسس والمتطلبات للانتقال من مستوى إلى آخر، كما تُوصي بتوجيه طلبة التعليم الفني للالتحاق بالتعليم التكنولوجي لتميزه ومواكبته لنوعية دراستهم.

يذكر أن اللقاء يأتي في إطار سعي نقابة المهندسين للتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية والمختصة من أجل رفع جودة مستوى خريجي التعليم الهندسي، إذ تشهد هذه الفترة تعاونًا كبيرًا وتنسيقا للجهود بين النقابة والهيئة في هذا الملف.