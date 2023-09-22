نقيب المهندسين: نسعى للانتهاء من لائحة مزاولة المهنة في أقرب وقت

عقدت اللجنة الاستشارية العليا بالنقابة العامة للمهندسين، اجتماعها بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي- وكيل النقابة ورئيس اللجنة، والدكتور أحمد البدوي- وكيل النقابة ووكيل أول اللجنة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد للنقابة وعضو اللجنة، والدكتور عبدالقوي خليفة- وكيل ثاني اللجنة، والدكتور حماد عبدالله حماد- مقرر اللجنة.

أهمية اللجنة الاستشارية العليا

عبَّر المهندس طارق النبراوي، في بداية كلمته، عن ثقة وتقدير الجميع في اللجنة وأعضائها، والتي تُعد أهم اللجان المحورية في أداء عمل النقابة، مؤكدًا أن سمعة وشرف النقابة واحترام مهنة الهندسة تبدأ من المهندس الاستشاري، قائلًا: "«حترام مهنة الهندسة تبدأ من الزميل المهندس الاستشاري، والإخلال بهذه النقطة يؤدي إلى إفساد شديد في المهنة، وهذا ما لا نتوقع حدوثه، وكلنا ثقة في قيام اللجنة بوضع الأسس الكفيلة للحفاظ على سمعة وشرف المهنة».

وأشار النبراوي، إلى أنه في إطار العمل المجتمعي للنقابة، تم تقديم التعازي في ضحايا العاصفة المدمرة دانيال الذي اجتاحت عددًا من مدن دولة ليبيا الشقيقة، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين، معربًا عن تضامن النقابة مع الأشقاء في ليبيا، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كل الخبرات الداعمة لإزالة ما نتج عن آثار العاصفة، كاشفًا أن المهندس جمال عبدالواحد، سيتوجه إلى ليبيا في مهمة خاصة، للتواصل مع نقابة المهندسين الليبية حول استعداد نقابة المهندسين المصرية والمكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين لتقديم كافة الخدمات والدعم المطلوب.

لائحة مزاولة المهنة

عبر المهندس محمود عرفات، عن أمله في خروج اللجنة بنتائح متميزة ترضي الطموحات، خاصة وأنها لجنة تقود العمل الهندسي المهني على مستوى الدولة، مؤكدًا حرص وسعي النقابة للانتهاء من لائحة مزاولة المهنة في أقرب وقت، والتي سيكون للجنة دورا كبيرا في إقرارها.

أكد الدكتور هشام سعودي، في كلمته، أن اللجنة العليا للهندسة الاستشارية هي عقل النقابة التي تعمل على وضع ضوابط وأسس لاختيار المهندسين الاستشاريين، مشددًا على أن اللجنة تقدم رؤى وأفكارًا مهمة لتنظيم ممارسة المهنة في المرحلة القادمة، موضحًا أن اللجنة العليا للهندسة الاستشارية ينبثق منها لجان مهمة، على رأسها (لجنة المكاتب الاستشارية، ولجنة اعتماد المهندسين الاستشاريين، ولجنة الأمانة الفنية).

ووصف الدكتور حماد عبدالله حماد، اللجنة الاستشارية العليا بأنها عصب نقابة المهندسين، وأن كلًّا من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة يعتمدان على مخرجات هذه اللجنة، مؤكدًا أنها أقوى لجان النقابة، حيث إنها تضم لجانًا منوطة بإعطاء لقب استشاري وإضافة لقب دكتور، ولجنة المكاتب الاستشارية والتي تعطي الترخيص للمكتب الهندسي بالعمل.