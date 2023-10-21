أستاذ تاريخ: قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر الريادي في المنطقة العربية

علّق الدكتور أحمد صالح، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، على قمة القاهرة للسلام، التي تُعقد حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور مشاركات واسعة دولية وإقليمية، قائلاً: «السلام يصنعه الأقوياء وتحميه الشعوب»، موضحًا أن القمة تأتي في ضوء الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أحداث دامية في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، ومحاولات إسرائيل المستمرة لتهجير سكان قطاع غزة خارج الأراضي الفلسطينية.

قمة القاهرة للسلام

وأضاف «صالح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قمة القاهرة للسلام تأتي تأكيداً على دور مصر الريادي في المنطقة العربية ولكون مصر الراعي الأساسي وحجر الزاوية في عملية السلام في الشرق الأوسط، كما يأتي هذا المؤتمر لتأكيد حرص القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحق الفلسطيني، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بسلام شامل يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.