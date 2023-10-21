برلماني: المصريون يؤيدون مواقف الرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية

أكد النائب سامر التلاوي، أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المظاهرات الحاشدة في جميع محافظات مصر، جاءت تلبية لنداء الوطن والرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة فى التظاهرات الحاشدة الرافضة للاعتداء الإسرائيلى على قطاع غزة الفلسطينى، وللتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطينى، وكذلك لإعلان رفضهم للعالم للخطة الأمريكية الإسرائيلية لتهجير أبناء قطاع غزة الفلسطينى إلى سيناء.

«التلاوي»: الجميع يقف خلف الرئيس ويدعم الموقف المصري

وأشار «التلاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى وقوف أبناء الشعب المصري وأعضاء مجلس النواب جنبًا إلي جنب من أجل دعم الموقف المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرياً من أرضهم، والمُطالبة بوقف الاعتداءات والجرائم الوحشية غير الإنسانية ضد الأشقاء الفلسطينيين المدنيين.

مسيرات داعمة للشعب الفلسطيني في المحافظات

وشهدت محافظات مصر، مظاهرات حاشدة لدعم وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته، ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتنديد بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من هجوم علي المدنيين في فلسطين وضرب المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات.