جوتيريش: حان الوقت لإنهاء الكابوس المرعب الذي يهدد أطفال فلسطين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنّ الشعب الفلسطيني صاحب قضية عادلة وشرعية، وعلى المجتمع الدولي العمل لإنهاء معاناته، مشددا على أهمية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية باستدامة ودون توقفـ وتحرير الرهائن فورا، وبذل الجهود لمنع انتشار واستشراء العنف في المنطقة.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023، التي تنقلها قناة القاهرة الإخبارية على الهواء مباشرة، أنّه يجب إنهاء الصراع المستمر على مدار 65 عاما، لافتا إلى أنّ الأمور المروعة بحق الفلسطينيين، تتطلب تطبيق القانون الدولي لحمايتهم، وفق اتفاقية جنيف.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية أن تتوقف إسرائيل عن قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ ومقار الأمم المتحدة، داعيا إلى وقف إطلاق النار الآن، وبذل المزيد من الجهد لوقف بحر الدم لتحقيق الأمن والسلام على أساس الدولتين: «حان الوقت لاتخاذ إجراءات لإنهاء الكابوس المرعب الذي يهدد الأطفال في فلسطين».