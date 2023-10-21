«أزهرية الشرقية» تطلق البرنامج التدريبي الشامل لمعلمي الرياضيات

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم السبت، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الصف السادس الابتدائي لمادة الرياضيات على المنهج الجديد للعام الدراسي 2024/2023.

برنامج تدريبي شامل لمعلمي الرياضيات

ومن المقرر أن تُعقد الفعاليات بديوان عام المنطقة في إطار توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باتخاذ كل ما يلزم نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية.

البرامج تركز على الجانب العملي

وأكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن البرامج تركز على الجانب العملي بحيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية لجميع العاملين بالمعاهد علي المناهج الجديدة.

وأشار الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، إلى أن البرنامج مخطط له أن يشمل معلمي جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية (لغة عربية، لغة انجليزية، علوم، دراسات اجتماعية) ويتم تنفيذه طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.