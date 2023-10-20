الآلاف بالجامع الأزهر يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

أقام الجامع الأزهر اليوم عقب صلاة الجمعة صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الذين سقطوا ضحية الإرهاب الغاشم والحرب التي تشنها قوات العدو الإسرائيلي على إخواننا في غزة، وذلك بحضور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ونظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وجماعة من كبار علماء الأزهر وقياداته، وآلاف المصلين الذي ملأوا أروقة الجامع وصحنه وساحاته الخارجية والشوارع المجاورة للجامع.

نظم المصلون عقب صلاة الغائب وقفة تضامنية مع إخواننا في فلسطين ضد ما يتعرضون له في غزة من حرب تشنها قوات العدو الإسرائيلي، والتعبير عن التضامن مع أهالي الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان على غزة وقصف المستشفيات والمنازل واستهداف المدنيين الأبرياء في كل مكان، والدعاء لنصرة المقاومة الفلسطينية ضد عدو الأمة.

وقف آلة القتل الإسرائيلية

وأطلق المصلون هتافات تنادي بوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية في غزة، وأن يتوقف المجتمع الدِّولي عن الكيل بمكيالين في تعامله مع الأوضاع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة المجرمين من الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، وقلتهم النساء والأطفال والعجائز والأبرياء.

القضية الفلسطينية

وهتف رواد الجامع الأزهر وجموع الحاضرين هتافات أبرزها: «يسقط يسقط الاحتلال»، و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، و«من مصر من الأزهر ألف تحية.. للمقاومة الفلسطينية»، و«يا كداب المقاومة مش إرهابي»، و«لا تهجير لا توطين.. الأرض أرض فلسطين».

ونظم الأزهر الشريف وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر شارك فيه قادة وعلماء الأزهر هذا الأسبوع تضامنًا مع إخواننا الذي يتعرضون للقتل اليومي على يد قوات الاحتلال الصهيوني، وجملة للتبرع بالدم لصالح إخواننا في غزة، كما نظمت جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية وقفات تضامنية مع التوعية بالقضية الفلسطينية للطلاب.

وخرج الأزهر بالعديد من البيانات التي تدين جرائم الاحتلال وتطالب الحكومات والشعوب العربية بإعادة النظر جذريًّا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس، مشددا على أنَّ الغرب بكل ما يملك من طاقاتٍ عسكريةٍ وآلاتٍ تدميريةٍ ضعيف وخائف حين يلقى الفلسطينيين على أرضهم، مطالبا الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ للوقوف خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء.

مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية

أعرب طلاب جامعة الأزهر عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين؛ حيث جابت مظاهرة دعم وتضامن مع الفلسطينيين بقيادة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونوابه، وعدد من عمداء الكليات؛ المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

وأكدت قيادات جامعة الأزهر وطلاب المدينة الجامعية تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية بهتافات: (من الأزهر لفلسطين معاكم ليوم الدين).

يذكر أن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قام بخطبة الجمعة بمسجد المدينة، متحدثًا عن دعم القضية الفلسطينية، تبعها كلمة للدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وقصائد شعرية عن فلسطين ألقاها شاعر الأزهر الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة.