مسيرة في جامعة الأزهر بأسيوط للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي

نظم طلاب جامعة الأزهر، فرع الوجه القبلي بمحافظة أسيوط، مسيرة طلابية للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين وأهالي غزة.

التنديد بالعدوان الإسرائيلي

وجابت المسيرة الجامعة وصول إلي بوابات الجامعة، وردد الطلاب هتافات «بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى»، وأخري تساند الأشقاء الفلسطينيين وأهالي غزة، وهتافات تندد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولافتات داعمة للقضية الفلسطينية وأخرى ضد العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له سكان غزة، رافعين اعلام فلسطين.