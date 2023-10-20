رئيس جامعة الأزهر يقود مظاهرة للتضامن مع فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي

أعرب طلاب جامعة الأزهر عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين؛ حيث جابت مظاهرة، بقيادة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونوابه، وعدد من عمداء الكليات؛ المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، لدعم الفلسطينيين وإدانة العدوان الغاشم على غزة.

قيادات جامعة الازهر تدعم فلسطين

وأكدت قيادات جامعة الأزهر وطلاب المدينة الجامعية تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية بهتافات: (من الأزهر لفلسطين معاكم ليوم الدين).

قصائد شعرية لدعم فلسطين

يذكر أن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قام بخطبة الجمعة بمسجد المدينة، متحدثًا عن دعم القضية الفلسطينية، تبعها كلمة للدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وقصائد شعرية عن فلسطين ألقاها شاعر الأزهر الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة.