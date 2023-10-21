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رئيس وزراء اليونان: العقاب الجماعي أمر محظور وفق القوانين الدولية

كتب:

محمد عزالدين
01:50 م | السبت 21 أكتوبر 2023
رئيس الوزراء اليوناني

رئيس الوزراء اليوناني

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنّه جاء إلى مصر كـ«صديق مقرّب» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور قمة القاهرة للسلام، لإدانة الأعمال الإرهابية، وتعزية أسر من فقدوا أحباءهم في أحداث غزة.

وأضاف ميتسوتاكيس، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، إنّنا اجتماعنا اليوم يأتي في أوقات عصيبة تهدد المنقطة، موجّها الشكر إلى الجهود المصرية الساعية إلى إنهاء الأزمة، ومناقشة السلام في المنطقة، كما أكد أنّ العقاب الجماعي أمر محظور وفق القوانين الدولية.

 

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