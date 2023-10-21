نائب بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي اليوم وجهت رسائل مهمة لدول العالم

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة القاهرة للسلام، حاسمة وقوية، إذ سلطت الضوء على القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من قتل من الاحتلال الإسرائيلي.

الرئيس السيسي يجدد دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأوضح «مهران»، في بيان، أن الرئيس السيسي جدّد خلال كلمته دعم مصر للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في تحقيق المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى التأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين وإزاحتهم إلى سيناء أو إنهاء القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت حاسمة وجادة ووجهت رسائل مهمة لدول العالم بعدم الوقوف بصمت؛ مما يحدث من انتهاك للحياة الإنسانية وانتهاك القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن قضية فلسطين تمثل قضية العرب الأولى وأن مصر كانت ولاتزال وستظل هي المدافع الأول ولن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

قمة القاهرة للسلام

يذكر أن انطلقت قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية اليوم، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة بمشاركة دولية واسعة.

ويشارك فى القمة 34 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من: قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى في الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

كما حضر رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.