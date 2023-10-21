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رئيس حكومة إسبانيا: قمة القاهرة للسلام أول خطوة في مشوار السلام بالشرق الأوسط

كتب:

منتصر سليمان
01:50 م | السبت 21 أكتوبر 2023
بيدرو سانشيز رئيس حكومة أسبانيا

بيدرو سانشيز رئيس حكومة أسبانيا

قال بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، إن قمة القاهرة للسلام 2023، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث القضية الفلسطينية، بمثابة حدث تاريخي في المنطقة، وأول خطوة في مشوار السلام في الشرق الأوسط. 

إدانة الأفعال العدائية

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «ندين الأفعال العدائية في فلسطين، وعلينا أن نحمي حياة المدنيين في فلسطين، ونضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وقف فوري لإطلاق النار

وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ودعم شعب غزة، وعلينا أن نستخدم كل قدرتنا الدولية لوقف هذا الصراع وووقف هذا التصعيد، وأن نقدم للشعب الفلسطيني حالة من السلام، الا وهو تنفيذ حل الدولتين بطريقة سالمة وآمنة».

 

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