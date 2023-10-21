آداب عين شمس تنعى وفاة الدكتور محمود عودة أستاذ علم الاجتماع

نعت كلية الآداب جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور حنان كامل، عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين، الدكتور محمود عودة، نائب رئيس الجامعة الأسبق، الأستاذ المتفرغ بالكلية، الذي وافته المنية صباح اليوم ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الاعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الدكتور محمود عودة

ووفقا لتقرير وبيان صادر عن كلية الآداب جامعة عين شمس، فقد تولى الدكتور محمود عودة، منصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب في الفترة من 1997 وحتى 2022، وتقلد عددا من المناصب الهامة في كلية الآداب، منها رئيس قسم الاجتماع ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بجانب إصداره العديد من المؤلفات والكتب المتعلقة بعلم الاجتماع.

جامعة عين شمس

وقالت مصادر في كلية الآداب جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن صلاة الجنازة على الفقيد الدكتور محمود عودة ستكون بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة في التجمع الخامس، على أن يكون العزاء غدا الأحد أمام منزل الفقيد في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.