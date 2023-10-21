دورات تدريبية للعاملين على المعدات والسيارات بجراجات بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات رفع كفاءة الطرق، الجاري تنفيذها بمختلف أرجاء المحافظة، جاء ذلك بحضور ممثلي جهاز تعمير سيناء و الجهات المنفذة للمشروعات.

إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

وخلال الاجتماع، أكد «الغضبان» أهمية مواصلة الجهود المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات، وبما يليق بمستوى المشروعات الحضارية والخدمية العملاقة، وشدد على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات المختصة، تكثيف أعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية وحول المشروعات الخدمية، مع استمرار الحملات الخاصة بإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على حرم الطريق بشوارع بورسعيد، وتكثيف الجهود في هذا الملف.

دورات تدريبية للعاملين على المعدات والسيارات

وفي نفس السياق، أكد محافظ بورسعيد بأنه سيتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للعاملين على المعدات والسيارات بجراجات الأحياء لرفع كفاءتهم المهنية، وتقديم خدمات أفضل في هذا الشأن.

كما تابع محافظ بورسعيد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، موجها بالتواجد الميداني لمتابعة مستجدات العمل أولا بأول، مستعرضا تقرير حول نسب التنفيذ الحالية لعدد من المشروعات، مشددا على الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.

ولفت المحافظ لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع على مستوى الدولة والتي تهدف لتحقيق رضاء وخدمة المواطن.