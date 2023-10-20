محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الآلاف من أبناء بورسعيد، في أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، وذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ بنطاق حي العرب، وبحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، ووليد الدعدع ومحمد فواز رؤساء احياء الشرق والعرب.

محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الغائب

ودعا محافظ بورسعيد أن يتغمد الله شهداء فسلطين برحمته و يدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان نتيجة هذا المصاب الأليم، و أن ينصر إخواننا الفلسطينيين، وينعم عليهم بالأمان و الاستقرار، وأن يحفظ مصر وأبنائها من كل مكروه و سوء.

مسيرة حاشدة لدعم فلسطين

وخرج المواطنون عقب الانتهاء من الصلاة إلى الشوارع في مسيرة تضامنية مع القضية الفلسطينية لدعم الفلسطينيين، وجاءت الوقفة والاحتشاد بهدف تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعوته لرفض فكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.