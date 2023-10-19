محافظ بورسعيد يتابع استكمال تركيب منظومة كاميرات المراقبة الحديثة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم، بديوان عام المحافظة، لبحث ومناقشة خطة العمل لاستكمال تطبيق منظومة كاميرات المراقبة الحديثة، في إطار خطة فرض الانضباط والأمن في مختلف المنشٱت والمؤسسات والشوارع.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام.

تغطية بورسعيد بكاميرات مراقبة

واستعرض محافظ بورسعيد تقريرًا حول الأماكن المقترح تزوديها بكاميرات مراقبة، بما يضمن تغطية المحافظة بالكامل، وبما يحقق أعلى مستوى من الانضباط في الشارع البورسعيدي والمؤسسات المختلفة.

كاميرات مراقبة في المنشآت الحكومية

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدراسة إمكانية إقامة «منظومة كاميرات مراقبة حديثة» على عدد من المنشآت الحكومية و في الميادين العامة استكمالا لما تم في هذا الملف، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة والمرور على منظومة الكاميرات للتأكد من عملها على درجة عالية من الكفاءة، مع إعداد تقرير يوضح مستجدات سير العمل بمنظومة الكاميرات في عدد من المناطق والمنشٱت الحيوية.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت مؤخرا تطورًا في منظومة التحول الرقمي كأول محافظة على مستوى الجمهورية منذ عام 2019؛ بتحويل كل الخدمات التي تؤدى للمواطنين من الورقية إلى الإلكترونية وأدت إلى توفير الوقت والجهد والمال.