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وفاة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.. الجنازة غدا والعزاء الاثنين

كتب:

سهيلة هاني
03:57 م | السبت 21 أكتوبر 2023
خلال جتماع سابق للمستشار مع رئيس الجمهورية

خلال جتماع سابق للمستشار مع رئيس الجمهورية

وفاة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.. الجنازة غدا والعزاء الاثنين

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توفي اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، قبل قليل، ومن المقرر تشييع الجنازة غدا الأحد بعد صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي.

وقال تامر عبد الفتاح، مدير صندوق تحيا مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وافته المنية اليوم، على أن تكون الجنازة غدا بعد ظهر الأحد، والعزاء الاثنين المقبل، على أن يتم تحديد مكان العزاء في وقت لاحق.

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بقلم سهيلة هاني