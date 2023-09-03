صندوق تحيا مصر يوفر حقائب وكتب خارجية للأسر الأولى بالرعاية مجانا

قال هشام خليفة، مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق «تحيا مصر»، إن الحماية الاجتماعية واحدة من أهم محاور عمل الصندوق، إذ يهتم بتقديم كل أشكال الدعم للفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية دون مقابل، وذلك من خلال قوافل ميدانية تجوب كل محافظات مصر.

وأضاف «خليفة»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم آية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنه في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، يوفر صندوق تحيا مصر عددا كبيرا من الحقائب والأدوات المدرسية للطلاب الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر، من خلال تنظيم معارض «أهلا بالمدرسة»، أو «هنرجع المدرسة تاني».

توفير الكتب الخارجية مجانا

وتابع مدير برامج الحماية الاجتماعية: «الصندوق يوفر أيضًا عددا كبيرا من الكتب الخارجية للأسر الأولى بالرعاية، نظرا لارتفاع أسعارها في الأسواق، إذا خرجت عن مقدرة الأسر الأولى بالرعاية»، مؤكدا توفير كل المستلزمات بشكل مجاني تماما.

مبادرة «بالهنا والشفا»

وأشار إلى، أن «مبادرة «بالهنا والشفا» تهدف لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكل المحافظات، قائلا «تمكنا من الوصول لـ24 مليون مستفيد منذ انطلاق المبادرة من خلال القوافل الميدانية».