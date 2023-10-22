حظك اليوم برج الثور الأحد 22-10-2023 مهنيا وعاطفيا

يتميز برج الحمل بأنه لديه شخصية صبورة، ويتسطيع انتظار حدوث الشيئ الذي يرغب به لفترات طويلة، الأمر الذي يساعده على الوصول إلى أهدافه بعيدة المدى التي يسعى لتحقيقها باستمرار، كما أنه يحب قضاء وقت فراغه مع الأشخاص المقربين منه.

ويعد مولود برج الثور أكثر الأبراج التي تتمتع بثقة كبيرة في ذاته، إذ أنه يعرف قدر نفسه، ويؤمن بأنه قادر على تحقيق ما يرغب به مهما طال الوقت، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل الأحد الموافق 22 أكتوبر على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

مولود برج الثور يجب أن يكون على قدر كافي من الحكمة في حل المشكلات التي يتعرض لها في عمله، ويجب أن يتخذ حذره عند التعامل مع زملائه في العمل، فاليوم قد يشعر بالاضطراب.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

قد يكون اليوم لديك مميز كثيرا في علاقتك مع شريك حياتك، إذ يسعى الطرف الآخر إلى إرضاءك بشتى الطرق، الأمر الذي يجعلك تشعر بالاستقرار والسلام النفسي.