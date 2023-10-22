نصائح لرعاية كبار السن والحفاظ على صحتهم.. يجب استشارة الطبيب في هذه الحالة

تواصل محافظة القاهرة، تقديم إرشادات صحية للمواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة، ونشرت المحافظة، تقريرًا بشأن كيفية رعاية المسنين والحرص على إبقائهم فى حالة من النشاط، ومساعدتهم على عيش حياة سعيدة وجيدة.

وذكر التقرير، أن التخطيط للمستقبل يمكن أن يساعد في حل المشكلات قبل أن يصبح الوضع طارئا بسبب مرض أو إصابة مفاجئة، ولابد من جعل المنزل آمنًا لكبار السن، عن طريق تركيب أجهزة متطورة لضبط درجة حرارة مياه الدش، لحماية بشرتهم الحساسة، وتركيب كاشفات أول أكسيد الكربون والدخان التي تصدر أضواءً قوية أو اهتزازات لإيقاظ كبار السن عند الخطر، وتركيب المقابض المعدنية بجانب حوض الاستحمام أو المرحاض للإمساك بها عند الحركة.

إبقاء الشخص المسن في حالة نشاط

ممارسة الرياضة تساهم في وقاية كبار السن من المرض وإطالة العمر الوظيفي للجسم، إذ يمكن أنّ تؤخر ممارسة الرياضة الحاجة إلى الرعاية وتقي من المرض لفترة أطول، ويُنصح بممارسة أحد الأنشطة مثل الجري أو السباحة أو المشي أو ركوب الدراجات 5 مرات أسبوعيًا.

استشارة الطبيب عند الشعور بالألم

في حالة وجود آلام أو مشكلات طبية يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا.

دور الطبيب الصيدلي

الطبيب الصيدلي على دراية بجميع الأدوية التي يتناولها الشخص المسن، ويمكنه توضيح الآثار الجانبية والتفاعلات المحتملة للأدوية.

مشاركة وجبات الطعام مع الآخرين

في بعض الأحيان، تنظم دور رعاية المسنين، حفلات العشاء، وتعد طريقة رائعة كي يقابلوا أحباءهم ويشاركونهم وجبات الطعام، لإدخال البهجة عليهم وعدم إحساسهم بالوحدة أو الاكتئاب.

ممرّض منزلي لمساعدة المسن

يمكن للممرض المنزلي أنّ يساعد المسن على إنجاز كل ما يحتاج إليه، ويزيح الكثير من الأعباء عن بقية أفراد العائلة.

في بعض الأحيان لا يمكن توفير الرعاية المنزلية لكبار المسنين، لذا فإن دار الرعاية تعد الخيار الأنسب لهم، حيث توفر عدة أنشطة لهم ولديهم أطباء مخصصين للتعامل معهم.