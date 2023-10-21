«الصحة العالمية»: انطلاق 4 شاحنات بها أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية انطلاق 4 شاحنات محملة بالإمدادات الصحية الأساسية في رحلة باتجاه معبر رفح الحدودي متجهة إلى غزة، تحتوي على أدوية ومواد علاجية تكفي لـ1200 فرد، إلى جانب 235 حقيبة طبية محمولة للمرضى المصابين.

وذكرت المنظمة في بيانها أن الشحنة تتضمن أدوية لعلاج الأمراض المزمنة لـ1500 شخص، بالإضافة إلى الأدوية الأساسية والمستلزمات الصحية التي تلبي احتياجات 300 ألف فرد لمدة ثلاثة أشهر، من خلال التعاون الوثيق مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، تعمل منظمة الصحة العالمية على ضمان العبور الآمن لهذه الإمدادات الحيوية، وتضمن توصيلها إلى المستشفيات والمرافق الصحية داخل غزة.

مستشفيات غزة تعاني ضغوط هائلة

وأشار البيان إلى أن المستشفيات في غزة تعاني من ضغوط هائلة، إذ تعاني من نقص واستنفاد الأدوية والموارد الطبية الحيوية، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من إصابات خطيرة أو يعانون من أمراض مزمنة، والذين تحملوا أسبوعين من محدودية الوصول إلى الرعاية والنقص الحاد، فإن هذه الإمدادات تمثل شريان الحياة.

وتشدد منظمة الصحة العالمية على الحاجة الملحة لحماية قوافل المساعدات والفرق الإنسانية في غزة، مع الاعتراف بالمخاطر التي تواجهها بينما تسعى جاهدة لضمان التوزيع الآمن لهذه الموارد الحيوية حيث تشتد الحاجة إليها.

المساعدات ضرورية

وأضاف البيان أنه رغم أن الشحنة الحالية تعتبر خطوة إلا أنها ليست كافية على الإطلاق لتلبية المتطلبات الصحية المتزايدة مع استمرار الأعمال العدائية.

وتسلط منظمة الصحة العالمية الضوء على الحاجة الماسة إلى عملية مساعدات موسعة ومحمية، وعلاوة على ذلك، وصلت أمس إلى العريش طائرة ثانية من دولة الإمارات العربية المتحدة تحمل إمدادات إنسانية تبرعت بها المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف والهلال الأحمر الإماراتي ومنظمة الصحة العالمية، وتشمل مساهمات منظمة الصحة العالمية في هذه الشحنة أدوات ومعدات جراحية تكفي لـ 1000 فرد، إلى جانب الخيام وخزانات المياه.