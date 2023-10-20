ختام فعاليات ثاني المعسكرات التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بجنوب سيناء

أعلن محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، ختام فعاليات المعسكر التدريبي الثاني لبرنامج تمكين الفتاة الرياضة من أجل التنمية، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء.

برنامج المعسكر

يشمل المعسكر عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية، وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر، وكيفية تحقيق الأهداف والشعور بالآخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء على الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الاناث، وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع.