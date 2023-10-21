قيادي بـ«حماة الوطن» يثمن دخول المساعدات إلى غزة: رؤية حكيمة للرئيس السيسي

قال المهندس يوسف رشدان، القيادي بحزب حماة الوطن، إن فتح معبر رفح لدخول قوافل المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأشقاء في فلسطين يترجم الرؤية الحكيمة للدولة وللرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عكف خلال الأيام الماضية على التشاور مع زعماء الدول الكبرى، لإلزام إسرائيل بفتح المعبر.

إنقاذ قطاع غزة من كارثة إنسانية

وشدد على أن الدولة خلال وقت وجيز أعادت إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة، ما يعكس الحرص على إنقاذ القطاع من كارثة إنسانية.

ترسيخ السلام في المنطقة

وأكد أن جهود الدولة المصرية تستهدف ترسيخ السلام، مشيرا إلى أن استمرار الحرب يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع القائم أو امتداده إلى بقية دول المنطقة، ما ينذر بمرحلة من عدم الاستقرار العالمي.