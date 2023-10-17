جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية العباسة في مدينة أبو حماد

نظمت كلية الطب البيطري قافلة بيطرية لقرية العباسة في مركز أبو حماد بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام وآليات الجامعة لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

الكشف على 208 حالات

وخلال القافلة البيطرية تم الكشف على 208 حالات حيوانات، و2465 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً، فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصري حياة كريمة، والتخفيف عن المواطن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

قافلة أسبوعية

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.