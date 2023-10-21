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مفتي الجمهورية ينعى أمين صندوق تحيا مصر: كان حريصا على خدمة الفقراء

كتب:

رؤى ممدوح
05:53 م | السبت 21 أكتوبر 2023
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وأكَّد مفتي الجمهورية في بيان اليوم السبت، أن اللواء محمد أمين كان حريصًا على مساعدة الفقراء والمحتاجين وخدمتهم، وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية، وخدمة أهالي القرى الفقيرة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والمشروعات الرئاسية لخدمة الفقراء والمحتاجين، سائلًا المولى عزَّ وجل  أن يجعل ما قدَّمه من أعمال الخير في ميزان حسناته ويسكنه فسيح جناته.

 

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