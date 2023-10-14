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دار الإفتاء تستطلع هلال ربيع الآخر 1445 هجريا بعد صلاة المغرب اليوم

كتب:

رؤى ممدوح
12:57 م | السبت 14 أكتوبر 2023
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

تستطلع دار الإفتاء المصرية، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا، مساء اليوم، بعد صلاة المغرب، وفق ما أعلنت الدار عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

موعد شهر ربيع الآخر لعام 1445

وكانت الحسابات الفلكية، التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، كشفت عن موعد شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا الموافق 2023 ميلاديا.

نظام التقويم الهجري

ووفقًا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر ربيع الآخر فلكيًا يوم الاثنين 16 أكتوبر الجاري، وعدته ستكون 30 يومًا.

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