دار الإفتاء تعلن الاثنين أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ

أعلنت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن يومَ الاثنين المقبل، الموافق 16 من شهر أكتوبر، أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1445.

شهر ربيع الآخر

جاء ذلك بعد استطلاع أجرته الدار لهلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام 1445 هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريًّا، الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ

وجاءت نتائج الرؤية البصرية الشرعية بعدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

كما كانت الحسابات الفلكية، التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية قد كشفت عن موعد شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا الموافق 2023 ميلاديا والذي وافق يوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري 2023/ وعدته ستكون 30 يومًا.

وتوجهت دار الإفتاء بالهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والسعب المصري والأمة العربية وال إسلامية داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام