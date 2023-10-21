رئيس «حقوق النواب»: مصر استشعرت خطر الأوضاع بفلسطين فدعت لمؤتمر السلام

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قمة القاهرة للسلام، جاءت نتيجة لتحرك الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة عقب اندلاع الأحداث في قطاع غزة، موضحًا ان القيادة السياسية في مصر استشعرت أن هناك العديد من دول العالم ليس لديها الصورة الواضحة لما يحدث من مجازر بشرية وحرب إبادة تحدث من قبل الكيان المحتل.

تحذير من حالة انفجار في المنطقة

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال لقائه على فضائية on، أن الوضع في قطاع غزة، نتج عنه أكثر من 4800 شهيد، وما يزيد عن 18400 مصاب، فضلا عن نقص المواد الغذائية والطبية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر شاهدت هذه الموقف، وكانت على علم بأن نتائجه سيولد حالة من الانفجار في المنطقة بأكملها.

العالم يتحرك تجاه فلسطين نتيجة للطلب المصري

ولفت النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تحرك العالم لإدراك ما يحدث في قطاع غزة من تحديات جاء نتيجة لطلب مصري، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد مما يحدث في قطاع غزة هو بنيامين نتنياهو وحكومته.