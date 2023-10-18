«حقوق إنسان النواب»: ما قامت به إسرائيل من قمع للفلسطينيين لا تقبله الإنسانية

قال النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما تقوم به إسرائيل على الأراضي الفلسطينية أمر لا تقبله الإنسانية، ولم يرد على البشرية من الإطلاق.

مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية

وتابع النائب محمد تيسير خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمقر التحالف بمنطقة وسط البلد: «اتساءل أين منظمات حقوق الإنسان من الانتهاكات الإسرائيلية للشعب الفلسطيني؟ خاصة بعد تعمدها الدئم للهجوم على مصر وإتهامها دئما بانتهاك حقوق الإنسان، أليست الجرائم التي تمارسها إسرائيل تعد جريمة من جرائم حقوق الإنسان».

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن ما يجري على أرض فلسطين المحتلة من انتهاكات بشعة بحق الفلسطينيين، وتعد جريمة كبرى بالقانون الدولي وانتهاك واضح لكل مبادئ الإنسانية.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمقر التحالف بمنطقة وسط البلد بحضور 42 رئيس حزب وممثليهم، والذين أعربوا عن إدانتهم الكاملة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استهدف عددا كبيرا من المدنيين مما أدى لوقوع عواقب وخيمة.