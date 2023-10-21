«الاتحاد العام للنقابات»: قمة القاهرة للسلام تؤكد على دور مصر الريادي بالمنطقة

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، أنَّ دعوة مصر لعقد قمة القاهرة للسلام اليوم السبت، بمشاركة 34 دولة و3 منظمات، يؤكد أنها الدولة صاحبة الدور الريادي الأهم في المنطقة العربية، وأن قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمتلك القدر الكافي من الدبلوماسية والحكمة لحل الأزمة الفلسطينية.

وأضاف البدوي، في تصريح لـ«الوطن»، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة، وضعت النقاط على الحروف، بالتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار على المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ، ورفض استهداف المستشفيات ودور العبادة، فضلًا عن تأكيده على استمرار دخول المساعدات الانسانية والطبية لأشقائنا في قطاع غزة.

تضامن واسع مع كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى تأكيد غالبية الزعماء العرب والغرب على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر من خلال دعوة أهل غزة بالنزوح إلى سيناء، وتابع: «نحن كمصريين وعرب لدينا يقين أن أشقائنا في غزة لن يفكروا في التفريط في أرضهم ولن يستجيبوا إلى أية دعوات لتهجيرهم».

كما أكد أن الحل الأمثل والعادل لتلك الأزمة هو حل الدولتين، وإقامة دولة للفلسطينيين ذات سيادة مستقلة، عاصمتها القدس، بما يعيد السلام والاستقرار إلى المنطقة.