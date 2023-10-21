أمين سر «الشئون العربية بالنواب»: قمة القاهرة للسلام أهم حدث في الوقت الحالي

أكد النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قمة القاهرة للسلام اليوم هي أهم حدث لدعم القضية الفلسطينية في الوقت الحالي، وتأتي أهميتها بالإشارة إلى عدد من الثوابت التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، وآخرها كان أمام كافة القيادات العربية والغربية اليوم.

وأضاف «مقلد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحل الوحيد هو استقلال الفلسطينيين ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الدعوة لتهجير الفلسطينيين قسريًا من منازلهم وأراضيهم لن تمر ولن تتحقق، مشددا على أهمية استمرار فتح معبر رفح أمام مواد الإغاثة للشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المطلب المستمر للدولة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي وحتى الوقت الحالي، وهو وقف العدوان على فلسطين ووقف الانتهاكات التى ترقى إلى جرائم حرب.

«مقلد»: كلمة الرئيس مفصلية وارتكزت على مبادئ هامة

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تعد من أهم وأبرز الكلمات التي جاءت في قمة القاهرة للسلام، لأنها وضعت خريطة طريق لحل القضية الفلسطينية، وهو الحل العادل والحل المنصف بالنسبة لنا كمصررين وعرب، ووضعت مجموعة من الثوابت والركائز لا يجوز العدول عنها، فكانت كلمة مفصلية ارتكزت على مجموعة من المبادئ والقيم التي وضعت حلًا مهمًا للقضية.

قمة القاهرة للسلام 2023 تأكيد على دور مصر في العالم

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قمة القاهرة للسلام كانت تأكيدًا على أن مصر قادرة على حشد العالم كله خلف المبادئ العادلة التي تؤمن بها في خل القضية الفلسطينية، وذلك في ظل الضغط التي تتعرض لها من قبل جيش الاحتلال.