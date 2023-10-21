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حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: عبور المساعدات لغزة رسالة أن مصر عماد السلام

كتب:

محمد طارق ومحمد سعيد الشماع
01:53 م | السبت 21 أكتوبر 2023
شاحنات الدعم أثناء دخولها عبر معبر رفح

شاحنات الدعم أثناء دخولها عبر معبر رفح

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن عبور شاحنات الدعم الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، تضامناً مع أشقائنا في غزة هو رسالة قوية مفادها أن مصر عماد السلام.

إشادة بدور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية

وأثنت الحملة الرسمية على دور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والتي على رأسها قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة دولية واسعة من رؤساء وممثلي أكثر من 34 دولة ومنظمات دولية حتى الآن.

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بقلم محمد طارق ومحمد سعيد الشماع