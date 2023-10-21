نواب الإسكندرية يشيدون بقمة القاهرة للسلام: لن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية

قال النائب عمر جمال الغنيمي، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح أعمال قمة القاهرة للسلام، تتوافق مع قواعد القانون الدولي، وعكست رسالة مصر الداعية إلى تحقيق السلام ووضعت خارطة طريق واضحة نحو التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن رفض الرئيس لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه أو تصفية القضية الفلسطينية نابع من إصرار الشعب مؤكدا أن هذا السيناريو لن يمر على حساب مصر، وضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

الرئيس أشعرنا بالفخر

وأضاف «الغنيمي»، أن كلمة الرئيس السيسي حددت أولويات العمل نحو تحقيق السلام، التي تبدأ بضرورة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ثم العودة لمسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا الموقف أعاد لمصر مكانتها وريادتها التي تليق بها مما جعل المصريين يشعرون بالفخر لأن مواقفنا فى العهود السابقة كانت أقل قوة وما فعلة الرئيس من بداية الأزمة جعل المصريين على قلب رجل واحد خلف قرارات الرئيس.

تفويض شعبي هو الأقوى

وأوضح النائب عمر جمال الغنيمي، أن شوارع وميادين مصر شهدت بالأمس اصطفاف ملايين المصريين وتفويضهم للرئيس فيما يراه مناسباً حول القضية الفلسطينية وهذه الحشود التي تجمعت بالأمس معلنين تضامنهم مع القضية الفلسطينية كانت رسالة قوية للعدو الصهيوني وللعالم أجمع أن الشعب المصري بأكمله خلف الرئيس ومؤيدا لقراراته والشعب يثق في الرئيس الذي يدير الأزمة منذ يومها الأول بحكمة وقوة أعطت للدولة المصرية مكانتها في قيادة وريادة الشرق الأوسط، والتفويض الشعبي الذي شهدته مصر بالأمس هو الأقوى والأكبر في تاريخ مصر.